Большой кэш. Сезон 1. Серия 8
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Большой кэш
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8-я серия
8.32022, Большой кэш. Сезон 1. Серия 8
ТВ-шоу18+

Большой кэш (сериал, 2022) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

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О сериале

Новый телепроект — азартная игра, где за право обладать большим денежным призом сразятся две команды по три человека. Этот турнир – настоящий вызов, ведь каждому участнику соревнований придется показать все, на что он способен. Иногда в режиме турнира героям предстоит бороться не только с соперниками, но и с собственными страхами и фобиями. Никто не знает, что его ждет. Возможно, для победы кому-то понадобиться прыгнуть выше головы – заставить себя сделать татуировку, поцеловать лягушку, полакомиться насекомыми или станцевать со змеями.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
43 мин / 00:43

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