Большая маленькая ложь (сериал, 2017) сезон 1 серия 82 смотреть онлайн

О сериале
Турецкий драматический сериал о четырех бывших подругах, которые оказываются в центре расследования загадочного убийства. Гости шикарной вечеринки шокированы — из окна дома падает женщина и разбивается насмерть. Вскоре на место происшествия приезжает полиция и начинает опрашивать свидетелей. Становится ясно, что дело предстоит гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Ключевыми фигурами в расследовании становятся Ойя, Мерве, Арзу и Пелин — когда-то близкие подруги, отношения которых разрушил неудачный розыгрыш. А теперь Ойя вернулась в родной город с одной целью — отомстить обидчицам. Что же стало причиной загадочной смерти, узнаете из сериала 2017 года «Большая маленькая ложь» (Турция), посмотрев его онлайн на Wink.
Сериал Большая маленькая ложь 1 сезон 82 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.