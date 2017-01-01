Большая маленькая ложь (сериал, 2017) сезон 1 серия 116 смотреть онлайн

Большая маленькая ложь. Сезон 1. Серия 116
Большая маленькая ложь
1-й сезон
116-я серия
8.92017, Ufak Tefek Cinayetler
Драма, Детектив18+
Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Турецкий драматический сериал о четырех бывших подругах, которые оказываются в центре расследования загадочного убийства. Гости шикарной вечеринки шокированы — из окна дома падает женщина и разбивается насмерть. Вскоре на место происшествия приезжает полиция и начинает опрашивать свидетелей. Становится ясно, что дело предстоит гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Ключевыми фигурами в расследовании становятся Ойя, Мерве, Арзу и Пелин — когда-то близкие подруги, отношения которых разрушил неудачный розыгрыш. А теперь Ойя вернулась в родной город с одной целью — отомстить обидчицам. Что же стало причиной загадочной смерти, узнаете из сериала 2017 года «Большая маленькая ложь» (Турция), посмотрев его онлайн на Wink.

Страна
Турция
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Детектив
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.3 IMDb