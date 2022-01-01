Больница Сент-Винсент. Сезон 1. Серия 91
Wink
Сериалы
Больница Сент-Винсент
1-й сезон
91-я серия
8.62022, STAT
Драма18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Больница Сент-Винсент (сериал, 2022) сезон 1 серия 91 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Заведующая отделением неотложной помощи Эмманюэль, психиатр Филипп, хирург Изабель и санитар Эрик — давние друзья, которые работают в больнице Сент-Винсент в Монреале. Они пытаются справиться с тяжёлой потерей — год назад при загадочных обстоятельствах умер близкий им человек. Однако на работе все личные проблемы отходят на второй план, ведь пациентам требуется срочная помощь.

Сериал Больница Сент-Винсент 1 сезон 91 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Канада
Жанр
Драма
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Больница Сент-Винсент»