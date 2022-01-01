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Больница Сент-Винсент (сериал, 2022) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
О сериале
Заведующая отделением неотложной помощи Эмманюэль, психиатр Филипп, хирург Изабель и санитар Эрик — давние друзья, которые работают в больнице Сент-Винсент в Монреале. Они пытаются справить�ся с тяжёлой потерей — год назад при загадочных обстоятельствах умер близкий им человек. Однако на работе все личные проблемы отходят на второй план, ведь пациентам требуется срочная помощь.
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Рейтинг
- ЖПРежиссёр
Жан-Марк
Пише
- ЖБРежиссёр
Жан-Карл
Буше
- Актриса
Сюзанн
Клеман
- НДАктёр
Норманд
Д’Амур
- СРАктёр
Стефан
Руссо
- ЖШАктриса
Женевьев
Шмидт
- ПЛАктёр
Патрик
Лаббе
- ВРАктриса
Вирджиния
Рейнджер-Борежар
- ЛРАктриса
Людивин
Рединг
- БМАктёр
Бруно
Марсиль
- ЖВАктёр
Жан-Николя
Верро
- ЭБАктёр
Эммануэль
Бедар
- АЛАктёр
Алексис
Лемэй-Пламондон
- ИБАктриса
Изабель
Блэ
- ИБАктриса
Изабель
Бруйетт
- МДАктриса
Марин
Джонсон
- АНАктёр
Андре
Надо
- ФЛСценарист
Фабьен
Лярош
- ФЛПродюсер
Фабьен
Лярош
- БСМонтажёр
Бенуа
Салин