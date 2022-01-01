Больница Сент-Винсент (сериал, 2022) сезон 1 серия 68 смотреть онлайн

Заведующая отделением неотложной помощи Эмманюэль, психиатр Филипп, хирург Изабель и санитар Эрик — давние друзья, которые работают в больнице Сент-Винсент в Монреале. Они пытаются справиться с тяжёлой потерей — год назад при загадочных обстоятельствах умер близкий им человек. Однако на работе все личные проблемы отходят на второй план, ведь пациентам требуется срочная помощь.



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