Боевой ангел (сериал, 2024) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Девушка, когда-то работавшая спецагентом, помогает устроить бунт рабочих на заводе. Французский сериал «Боевой ангел» — бодрая смесь захватывающего экшена и социальной драмы.
Девушка с таинственным прошлым приезжает в маленький городок на востоке Франции, где устраивается работать на завод. Коллеги быстро понимают, что шутки с ней плохи: она не стесняется показывать впечатляющие боевые навыки в случае серьезных конфликтов. Девушка берет себе прозвище Машина и заводит дружбу с марксистом Джей Пи, который трудится на том же заводе. Вскоре их работа оказывается под угрозой, и профсоюз решает объявить забастовку, однако группа наемников намерена остудить пыл борцов за права. В грядущей борьбе понадобятся боевые умения Машины. Тем временем по ее следу идет прошлое начальство.
К чему приведет эта закрученная интрига, расскажет «Боевой ангел». Сериал 2024 года смотреть онлайн можно на Wink.
Рейтинг
- МБАктриса
Марго
Бансийон
- ГЛАктёр
Гийом
Лаббе
- АФАктёр
Александр
Филип
- МААктёр
Микаэль
Абитбуль
- АБАктриса
Анн
Бенуа
- СЛАктёр
Себастьян
Лаланн
- ЭПАктриса
Элисон
Паради
- ЮДАктёр
Юбер
Делаттре
- ДСАктёр
Джои
Старр
- ХГАктёр
Хо
Гуан
- СРАктриса
Солен
Риго
- ЛСАктриса
Леони
Симага
- ТБСценарист
Тома
Бидеген
- НСПродюсер
Нур
Садар
- ППХудожник
Пьер
Пелль
- ОГМонтажёр
Оливье
Гальяно
- ДТМонтажёр
Дориан
Табоун