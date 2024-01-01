Боевой ангел (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Девушка, когда-то работавшая спецагентом, помогает устроить бунт рабочих на заводе. Французский сериал «Боевой ангел» — бодрая смесь захватывающего экшена и социальной драмы.



Девушка с таинственным прошлым приезжает в маленький городок на востоке Франции, где устраивается работать на завод. Коллеги быстро понимают, что шутки с ней плохи: она не стесняется показывать впечатляющие боевые навыки в случае серьезных конфликтов. Девушка берет себе прозвище Машина и заводит дружбу с марксистом Джей Пи, который трудится на том же заводе. Вскоре их работа оказывается под угрозой, и профсоюз решает объявить забастовку, однако группа наемников намерена остудить пыл борцов за права. В грядущей борьбе понадобятся боевые умения Машины. Тем временем по ее следу идет прошлое начальство.



