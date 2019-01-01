Блудный сын (сериал, 2019) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн

Малкольм Брайт — блестящий психолог-криминалист, который прекрасно разбирается в мышлении маньяков. Отец героя — серийный убийца, который много лет сидит за решеткой и помогает сыну понимать логику преступников. Немудрено, что такое родство и профессия влияют на психику самого Малкольма.



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