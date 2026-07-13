Разведчик международного уровня Павел Руднев случайным образом находит своего потерянного в детстве брата-близнеца Андрея Полетаева, который работает рядовым следователем в местном РОВД. Герои договариваются о встрече, но на следующий же день Полетаева убивают, приняв за Руднева. Павел выясняет, что в управлении работает крот, который планомерно уничтожает весь отряд Павла. Чтобы найти и обезвредить крота, герой вынужден использовать как прикрытие личность Полетаева — расследовать за него дела в дела в местном отделении полиции, играть роль примерного мужа и хорошего отца.

