Близнец. Сезон 1. Серия 3
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3-я серия
2021, Близнец. Сезон 1. Серия 3
Боевик, Криминал16+

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Близнец (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

О сериале

Разведчик международного уровня Павел Руднев случайным образом находит своего потерянного в детстве брата-близнеца Андрея Полетаева, который работает рядовым следователем в местном РОВД. Герои договариваются о встрече, но на следующий же день Полетаева убивают, приняв за Руднева. Павел выясняет, что в управлении работает крот, который планомерно уничтожает весь отряд Павла. Чтобы найти и обезвредить крота, герой вынужден использовать как прикрытие личность Полетаева — расследовать за него дела в дела в местном отделении полиции, играть роль примерного мужа и хорошего отца.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Криминал, Драма
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

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