Битва за Москву (сериал, 1985) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

9.61985, Битва за Москву. Сезон 1. Серия 4
Драма, Военный12+
22 июня 1941 года в 3 часа 30 минут фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Суровым было начало Великой Отечественной войны. Красная Армия с жестокими боями отходила вглубь страны.
Однако в самые трудные времена советский народ не покидала вера в победу. Уже в сорок первом году план молниеносной войны, разработанный германским командованием, был перечеркнут героическим отпором советских людей.
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
7.3 IMDb
