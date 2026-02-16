Битва за Москву (сериал, 1985) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

22 июня 1941 года в 3 часа 30 минут фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Суровым было начало Великой Отечественной войны. Красная Армия с жестокими боями отходила вглубь страны.



Однако в самые трудные времена советский народ не покидала вера в победу. Уже в сорок первом году план молниеносной войны, разработанный германским командованием, был перечеркнут героическим отпором советских людей.

