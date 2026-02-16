Битва за Москву (сериал, 1985) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Битва за Москву. Сезон 1. Серия 4
Битва за Москву
1-й сезон
9.61985, Битва за Москву. Сезон 1. Серия 4
Драма, Военный12+
О сериале

22 июня 1941 года в 3 часа 30 минут фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Суровым было начало Великой Отечественной войны. Красная Армия с жестокими боями отходила вглубь страны.

Однако в самые трудные времена советский народ не покидала вера в победу. Уже в сорок первом году план молниеносной войны, разработанный германским командованием, был перечеркнут героическим отпором советских людей.

Страна
СССР, Германия, Вьетнам
Жанр
Военный, Исторический, Драма
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
7.3 IMDb

