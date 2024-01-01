Битва в горах (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Багдасарян vs Гаджиев
Битва в горах
Спортивный18+

Фанатов кикбоксинга ждет мощнейшее шоу “Битва в горах”, которое возглавят поединки чемпиона Fight Nights Вагаба Вагабова и топа ONE FC Алаверди Рамазанова. Всего в программе вечера запланировано 8 ярких поединков по правилам К-1 на фоне невероятно живописной природы села Согратль в Дагестане!

Спортивный
10 мин / 00:10

