Битва в горах
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Битва в горах

Битва в горах (сериал, 2024) смотреть онлайн

7.82024, Битва в горах 1 сезон
Спорт18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Фанатов кикбоксинга ждет мощнейшее шоу “Битва в горах”, которое возглавят поединки чемпиона Fight Nights Вагаба Вагабова и топа ONE FC Алаверди Рамазанова. Всего в программе вечера запланировано 8 ярких поединков по правилам К-1 на фоне невероятно живописной природы села Согратль в Дагестане!

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Спорт

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