Битва в горах (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Фанатов кикбоксинга ждет мощнейшее шоу “Битва в горах”, которое возглавят поединки чемпиона Fight Nights Вагаба Вагабова и топа ONE FC Алаверди Рамазанова. Всего в программе вечера запланировано 8 ярких поединков по правилам К-1 на фоне невероятно живописной природы села Согратль в Дагестане!

