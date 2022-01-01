Билли Кид. Сезон 1. Серия 6
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Сериалы
Билли Кид
1-й сезон
6-я серия
8.62022, Billy the Kid
Драмы, Мелодрамы18+
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Билли Кид (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Двенадцатилетний Билли МакКарти и его скромная ирландская семья отправляются из Нью-Йорка на запад в поисках честной работы и спокойной жизни. Но в мире, в котором они окажутся, побеждает тот, кто быстрее достанет револьвер. Здесь Билли предстоит стать одним из самых метких стрелков и неуловимых преступников, сыграть свою роль в кровавом историческом конфликте и навсегда остаться в истории Дикого Запада.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Билли Кид»

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