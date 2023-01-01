Билли Кид
Wink
Сериалы
Билли Кид
8.62022, Billy the Kid 1 сезон
Драмы, Мелодрамы18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Билли Кид (Сериал, 2022 год) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Двенадцатилетний Билли МакКарти и его скромная ирландская семья отправляются из Нью-Йорка на запад в поисках честной работы и спокойной жизни. Но в мире, в котором они окажутся, побеждает тот, кто быстрее достанет револьвер. Здесь Билли предстоит стать одним из самых метких стрелков и неуловимых преступников, сыграть свою роль в кровавом историческом конфликте и навсегда остаться в истории Дикого Запада.

Все сезоны сериала Билли Кид смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Билли Кид»

Всё