8.62022, Billy the Kid
Драма, Исторический18+
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Билли Кид (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
О сериале
Двенадцатилетний Билли МакКарти и его скромная ирландская семья отправляются из Нью-Йорка на запад в поисках честной работы и спокойной жизни. Но в мире, в котором они окажутся, побеждает тот, кто быстрее достанет револьвер. Здесь Билли предстоит стать одним из самых метких стрелков и неуловимых преступников, сыграть свою роль в кровавом историческом конфликте и навсегда остаться в истории Дикого Запада.
СтранаСША
ЖанрИсторический, Приключения, Драма, Мелодрама, Биография
Время43 мин / 00:43
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ДФРежиссёр
Дэвид
Фрэйзи
- ОБРежиссёр
Отто
Батхёрст
- МНРежиссёр
Майкл
Нанкин
- ТБАктёр
Том
Блайт
- Актёр
Дэниэл
Уэббер
- ШБАктёр
Шон
Бенсон
- ШОАктёр
Шон
О. Робертс
- ДДАктёр
Дакота
Долби
- ЛКАктёр
Люк
Камиллери
- ВУАктёр
Винсент
Уолш
- БФАктёр
Брендан
Флетчер
- АРАктёр
Алекс
Роу
- НВАктриса
Нурия
Вега
- МХСценарист
Майкл
Хёрст
- ДФПродюсер
Дэррил
Фрэнк
- РДМонтажёр
Родерик
Диогрэйдс
- ДКМонтажёр
Дункан
Кристи
- ПШОператор
Пол
Шарошши
- МККомпозитор
Марк
Корвен