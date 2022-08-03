Билли Кид. Сезон 1. Серия 4
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Сериалы
Билли Кид
1-й сезон
4-я серия
8.62022, Billy the Kid
Драма, Исторический18+

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Билли Кид (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

О сериале

Двенадцатилетний Билли МакКарти и его скромная ирландская семья отправляются из Нью-Йорка на запад в поисках честной работы и спокойной жизни. Но в мире, в котором они окажутся, побеждает тот, кто быстрее достанет револьвер. Здесь Билли предстоит стать одним из самых метких стрелков и неуловимых преступников, сыграть свою роль в кровавом историческом конфликте и навсегда остаться в истории Дикого Запада.

Страна
США
Жанр
Исторический, Приключения, Драма, Мелодрама, Биография
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Билли Кид»