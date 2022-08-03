Двенадцатилетний Билли МакКарти и его скромная ирландская семья отправляются из Нью-Йорка на запад в поисках честной работы и спокойной жизни. Но в мире, в котором они окажутся, побеждает тот, кто быстрее достанет револьвер. Здесь Билли предстоит стать одним из самых метких стрелков и неуловимых преступников, сыграть свою роль в кровавом историческом конфликте и навсегда остаться в истории Дикого Запада.

