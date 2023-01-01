Без границ (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Тракторы с форсированным двигателем, автомобиль Volvo с заменённым двигателем, лёгкий бронеавтомобиль французской армии Panhard. Автоэксперты Франсуа Аллен, Джеффри Бузигес и Дени Леприоль представляют уникальные транспортные средства, которые расширяют границы стандартного восприятия транспорта, и делятся своими знаниями и опытом, расс�казывая, как правильно проводить испытания и тюнинг, чтобы добиться наилучших результатов.



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