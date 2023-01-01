Без границ. Сезон 1. Серия 4
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Без границ
1-й сезон
4-я серия
2023, No Limit sur Automoto la chaîne
ТВ-шоу16+
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Без границ (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Тракторы с форсированным двигателем, автомобиль Volvo с заменённым двигателем, лёгкий бронеавтомобиль французской армии Panhard. Автоэксперты Франсуа Аллен, Джеффри Бузигес и Дени Леприоль представляют уникальные транспортные средства, которые расширяют границы стандартного восприятия транспорта, и делятся своими знаниями и опытом, рассказывая, как правильно проводить испытания и тюнинг, чтобы добиться наилучших результатов.

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Информация

Страна
Франция
Жанры
ТВ-шоу

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