WinkСериалыБез границ1-й сезон1-я серия
2023, No Limit sur Automoto la chaîne
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Без границ (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
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Сюжет
Тракторы с форсированным двигателем, автомобиль Volvo с заменённым двигателем, лёгкий бронеавтомобиль французской армии Panhard. Автоэксперты Франсуа Аллен, Джеффри Бузигес и Дени Леприоль представляют у�никальные транспортные средства, которые расширяют границы стандартного восприятия транспорта, и делятся своими знаниями и опытом, рассказывая, как правильно проводить испытания и тюнинг, чтобы добиться наилучших результатов.
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