БЕТСИТИ Fight Nights. Минск 2025 (сериал, 2025) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

БЕТСИТИ Fight Nights. Минск 2025
Романкевич vs Ролич

БЕТСИТИ Fight Nights. Минск 2025 сезон 1 серия 11

2025, Романкевич vs Ролич
Спортивный 18+

1-й сезон

Смотрите на Wink огненный турнир по смешанным единоборствам Fight Nights 127! Это был вечер мощных, стремительных, временами очень брутальных и крышесносных финишей! А вишенка на торте – лютая битва топов, где Вартанян и Алиев успели создать друг другу серьезные проблемы. Одиннадцать поединков завершились досрочно, такое нельзя пропустить!

Спортивный
24 мин

