БЕТСИТИ Fight Nights. Минск 2025 (сериал, 2025) смотреть онлайн

2025, БЕТСИТИ Fight Nights. Минск 2025 1 сезон
Спортивный18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Смотрите на Wink огненный турнир по смешанным единоборствам Fight Nights 127! Это был вечер мощных, стремительных, временами очень брутальных и крышесносных финишей! А вишенка на торте – лютая битва топов, где Вартанян и Алиев успели создать друг другу серьезные проблемы. Одиннадцать поединков завершились досрочно, такое нельзя пропустить!

