Бесконечная ночь. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Бесконечная ночь
1-й сезон
3-я серия
7.22022, Endless Night
Фэнтези, Драма18+

Эта серия пока недоступна

Бесконечная ночь (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

О сериале

Скромная семнадцатилетняя Ева знакомится с группой странных подростков. Их мало заботит учеба и вообще обычная жизнь — благодаря специальному препарату они свободно перемещаются между своими мечтами и реальностью. Однако постепенно такие путешествия становятся все опаснее, а эскапистские сны превращаются в кошмары. Кажется, только у Евы есть ключ от жуткого лабиринта, в который ребята поневоле себя загнали.

Страна
Бельгия
Жанр
Драма, Фэнтези, Детектив
Время
32 мин / 00:32

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.3 IMDb