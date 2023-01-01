7.22022, Endless Night 1 сезон
Фэнтези, Драмы18+
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Бесконечная ночь (сериал, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Скромная семнадцатилетняя Ева знакомится с группой странных подростков. Их мало заботит учеба и вообще обычная жизнь — благодаря специальному препарату они свободно перемещаются между своими мечтами и реал�ьностью. Однако постепенно такие путешествия становятся все опаснее, а эскапистские сны превращаются в кошмары. Кажется, только у Евы есть ключ от жуткого лабиринта, в который ребята поневоле себя загнали. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Информация
СтранаБельгия
ЖанрыМистические, Драмы, Фэнтези, Детективы
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.3 IMDb