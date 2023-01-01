Бесконечная ночь (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Скромная семнадцатилетняя Ева знакомится с группой странных подростков. Их мало заботит учеба и вообще обычная жизнь — благодаря специальному препарату они свободно перемещаются между своими мечтами и реал�ьностью. Однако постепенно такие путешествия становятся все опаснее, а эскапистские сны превращаются в кошмары. Кажется, только у Евы есть ключ от жуткого лабиринта, в который ребята поневоле себя загнали. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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