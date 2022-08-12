WinkСериалыБесконечная ночь1-й сезон
Бесконечная ночь (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
7.22022, Endless Night 6 серий
Фэнтези, Драма18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Скромная семнадцатилетняя Ева знакомится с группой странных подростков. Их мало заботит учеба и вообще обычная жизнь — благодаря специальному препарату они свободно перемещаются между своими мечтами и реальностью. Однако постепенно такие путешествия становятся все опаснее, а эскапистские сны превращаются в кошмары. Кажется, только у Евы есть ключ от жуткого лабиринта, в который ребята поневоле себя загнали.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.4 IMDb