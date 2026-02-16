WinkСериалыБеременна в 454-й сезон8-я серия
9.02026, Беременна в 45. Сезон 4. Серия 8
Реалити - шоу18+
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Беременна в 45 (сериал, 2026) сезон 4 серия 8 смотреть онлайн
- 18+66 мин
Беременна в 45
Сезон 4 Серия 1
- 18+61 мин
Беременна в 45
Сезон 4 Серия 2
- 18+63 мин
Беременна в 45
Сезон 4 Серия 3
- 18+64 мин
Беременна в 45
Сезон 4 Серия 4
- 18+70 мин
Беременна в 45
Сезон 4 Серия 5
- 18+66 мин
Беременна в 45
Сезон 4 Серия 6
- 18+63 мин
Беременна в 45
Сезон 4 Серия 7
- 18+63 мин
Беременна в 45
Сезон 4 Серия 8
- 18+61 мин
Беременна в 45
Сезон 4 Серия 9
О сериале
Вся наша жизнь – это борьба со стереотипами. Когда замуж? Когда станешь мамой? Когда за вторым? 45 лет – не поздно? Преодоление, разочарование, слезы, смех, радость и счастье — весь этот спектр человеческих эмоций увидят зрители в реалити о женщинах, которые решили стать мамами после 45.