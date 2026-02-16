Беременна в 45. Сезон 3
Беременна в 45
3-й сезон

Беременна в 45 (сериал, 2024) сезон 3 смотреть онлайн

8.92024, Беременна в 45. Сезон 3 11 серий
16+
О сериале

Вся наша жизнь – это борьба со стереотипами. Когда замуж? Когда станешь мамой? Когда за вторым? 45 лет – не поздно? Преодоление, разочарование, слезы, смех, радость и счастье — весь этот спектр человеческих эмоций увидят зрители в реалити о женщинах, которые решили стать мамами после 45.

Россия

