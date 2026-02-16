WinkСериалыБеременна в 451-й сезон6-я серия
9.02022, Беременна в 45. Сезон 1. Серия 6
Реалити - шоу18+
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Беременна в 45 (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
О сериале
Вся наша жизнь – это борьба со стереотипами. Когда замуж? Когда станешь мамой? Когда за вторым? 45 лет – не поздно? Преодоление, разочарование, слезы, смех, радость и счастье — весь этот спектр человеческих эмоций увидят зрители в реалити о женщинах, которые решили стать мамами после 45.