Белая королева. Сезон 1. Серия 2
Wink
Детям
Белая королева
1-й сезон
2-я серия

Белая королева (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

9.02013, The White Queen
Драмы, Военные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

1464 год. Война Алой и Белой розы длится уже девятый год. Дома Йорков и Ланкастеров — две части одной королевской семьи ведут жестокую войну за право занять на трон. Три разные женщины - Елизавета Вудвиль, Маргарита Бофорт и Энн Невилл - стремятся добиться власти любыми способами.

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb

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