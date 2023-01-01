Белая королева (сериал, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм о дворцовых интригах в Англии XV века и о борьбе женщин за власть при дворе.



В разгаре войны Алой и Белой Розы Эдвард IV Йорк совершает переворот и занимает трон, принадлежавший Генриху VI. Волей судьбы он знакомится с вдовой одного из вельмож, сэра Джона Грея, поддерживавшего дом Ланкастеров и погибшего в бою. Его жена Элизабет осталась без средств к существованию; одинокая, юная и прекрасная женщина покоряет сердце нового короля. Эдвард женится на Элизабет, но война продолжается, и теперь опасность угрожает им обоим. Однако, пока ее муж и королевская армия ведут борьбу потом и кровью, новая королева готова сражаться за власть и трон среди многочисленных злопыхателей английского двора.



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