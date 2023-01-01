Белая королева (сериал, 2013) смотреть онлайн
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Сюжет
Фильм о дворцовых интригах в Англии XV века и о борьбе женщин за власть при дворе.
В разгаре войны Алой и Белой Розы Эдвард IV Йорк совершает переворот и занимает трон, принадлежавший Генриху VI. Волей судьбы он знакомится с вдовой одного из вельмож, сэра Джона Грея, поддерживавшего дом Ланкастеров и погибшего в бою. Его жена Элизабет осталась без средств к существованию; одинокая, юная и прекрасная женщина покоряет сердце нового короля. Эдвард женится на Элизабет, но война продолжается, и теперь опасность угрожает им обоим. Однако, пока ее муж и королевская армия ведут борьбу потом и кровью, новая королева готова сражаться за власть и трон среди многочисленных злопыхателей английского двора.
Какая судьба ждет эту пару и кто выйдет победителем из жестокой войны? Историческая драма в 10 эпизодах «Белая королева» — сериал смотреть онлайн можно на платформе Wink.
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Информация
СтранаВеликобритания, Франция
ЖанрыВоенные, Исторические, Драмы, Мелодрамы, Зарубежные, Мини-сериалы
Рейтинг
- КТРежиссёр
Колин
Тиг
- Режиссёр
Джеймс
Кент
- Актёр
Анайрин
Барнард
- Актриса
Ребекка
Фергюсон
- Актриса
Аманда
Хейл
- ФМАктриса
Фэй
Марсей
- Актёр
Макс
Айронс
- БЛАктёр
Бен
Лэмб
- ТМАктёр
Том
МакКэй
- ДОАктриса
Джульетт
Обри
- ДОАктёр
Дэвид
Оукс
- ЭТАктриса
Элинор
Томлинсон
- МКСценарист
Малкольм
Кэмпбелл
- ЛМСценарист
Лиза
МакГи
- НТСценарист
Николь
Тейлор
- ЭФСценарист
Эмма
Фрост
- Продюсер
Колин
Кэллэндер
- ДФПродюсер
Джордж
Фабер
- КЛХудожник
Курт
Лойенс
- БЙМонтажёр
Бен
Йетс
- ЖГОператор
Жан-Филипп
Госсар
- ДЛ�Композитор
Джон
Ланн