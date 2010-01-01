Бехзат: Серийные преступления в Анкаре. Сезон 2. Серия 40
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Сериалы
Бехзат: Серийные преступления в Анкаре
2-й сезон
40-я серия
7.92010, Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi
Триллеры, Драмы18+
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Бехзат: Серийные преступления в Анкаре (сериал, 2010) сезон 2 серия 40 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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Сюжет

Сюжет крутится вокруг проблемного официально дискредитированного начальника полиции в Анкаре и полицейской команды под стать ему.

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Рейтинг

8.9 IMDb