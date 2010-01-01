Бехзат: Серийные преступления в Анкаре (сериал, 2010) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Бехзат: Серийные преступления в Анкаре. Сезон 2. Серия 1
Сериалы
Бехзат: Серийные преступления в Анкаре
2-й сезон
1-я серия
8.02010, Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi
Триллер, Драма18+
О сериале

Сюжет крутится вокруг проблемного официально дискредитированного начальника полиции в Анкаре и полицейской команды под стать ему.

Турция
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Full HD
43 мин / 00:43

8.9 IMDb