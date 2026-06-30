Когда в жизни начинают происходить необъяснимые вещи, которые беспокоят и тревожат, стоит задуматься, может быть, все дело в черной магии… Разобраться, кто запустил все эти магические процессы, поможет Зоя – женщина со сверхъестественными способностями.



Каждая серия – это история из практики ясновидящей. Зоя увидит все тайны души, даже если ее клиенты не будут откровенны. Ведь черная магия просто так в жизни не появляется. И тогда обратившимся к ней за помощью предстоит принять решение, какую сторону выбрать – белую или черную. Но, если кто-то не поймет, что магия – зло, жди беды…

