Беду отведу. Сезон 1. Серия 43
Wink
Сериалы
Беду отведу
1-й сезон
43-я серия
8.22025, Беду отведу. Сезон 1. Серия 43
Мистика16+

Беду отведу (сериал, 2025) сезон 1 серия 43 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Когда в жизни начинают происходить необъяснимые вещи, которые беспокоят и тревожат, стоит задуматься, может быть, все дело в черной магии… Разобраться, кто запустил все эти магические процессы, поможет Зоя – женщина со сверхъестественными способностями.

Каждая серия – это история из практики ясновидящей. Зоя увидит все тайны души, даже если ее клиенты не будут откровенны. Ведь черная магия просто так в жизни не появляется. И тогда обратившимся к ней за помощью предстоит принять решение, какую сторону выбрать – белую или черную. Но, если кто-то не поймет, что магия – зло, жди беды…

Страна
Россия
Жанр
Мистика
Качество
Full HD
Время
26 мин / 00:26

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