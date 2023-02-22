Basic Lexis. Серия 62
Wink
Детям
Начальный уровень
3-й сезон
62-я серия

Начальный уровень (сериал, 2015) сезон 3 серия 62 смотреть онлайн

6.92015, Basic Lexis. Серия 62
Образовательные18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

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О сериале

«Basic Lexis» – это программа для тех, кто только начинает изучать язык. Ознакомьтесь с самой необходимой лексикой.

Страна
Великобритания
Жанр
Образовательные
Время
7 мин / 00:07

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