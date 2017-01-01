Барби Дримтопия. Сезон 1. Серия 7
Wink
Детям
Барби Дримтопия
1-й сезон
7-я серия

Барби Дримтопия (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

8.12017, Barbie Dreamtopia
Мультсериалы6+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Добро пожаловать в волшебную страну Дримптопию, где возможно абсолютно всe! Это сказочное место, придуманное младшей сестрой Барби, большой фантазeркой по имени Челси. Девочка изо всех сил мечтает попасть туда в реальности и однажды открывает чудесный портал, ведущий в Дримптопию.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

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