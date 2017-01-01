Барби Дримтопия (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 26 смотреть онлайн

WinkДетямБарби Дримтопия1-й сезон26-я серия
Барби Дримтопия (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 26
8.12017, Barbie Dreamtopia
Мультсериалы6+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Добро пожаловать в волшебную страну Дримптопию, где возможно абсолютно всe! Это сказочное место, придуманное младшей сестрой Барби, большой фантазeркой по имени Челси. Девочка изо всех сил мечтает попасть туда в реальности и однажды открывает чудесный портал, ведущий в Дримптопию.
