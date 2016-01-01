Банши: Предыстория (сериал, 2016) сезон 4 серия 8 смотреть онлайн
7.82016, Banshee Origins
Боевики, Зарубежные18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
- 18+4 мин
Банши: Предыстория
Сезон 4 Серия 1
- 18+4 мин
Банши: Предыстория
Сезон 4 Серия 2
- 18+4 мин
Банши: Предыстория
Сезон 4 Серия 3
- 18+5 мин
Банши: Предыстория
Сезон 4 Серия 4
- 18+4 мин
Банши: Предыстория
Сезон 4 Серия 5
- 18+4 мин
Банши: Предыстория
Сезон 4 Серия 6
- 18+4 мин
Банши: Предыстория
Сезон 4 Серия 7
- 18+3 мин
Банши: Предыстория
Сезон 4 Серия 8
Сюжет
Как Лукас Худ докатился до такой жизни? И что связывает главных перс�онажей кровавой криминальной драмы? Ответы на эти и многие другие вопросы, которые остались нераскрытыми, поклонники "Банши" теперь непременно получат.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыБоевики, Криминал, Зарубежные, Триллеры
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
8.6 IMDb
- Режиссёр
Грег
Яйта�нс
- Режиссёр
Мигель
Сапочник
- ФФАктёр
Фрэнки
Фэйзон
- ЭСАктёр
Энтони
Старр
- ИМАктриса
Ивана
Миличевич
- Актёр
Ульрих
Томсен
- КВАктёр
Кристос
Василопулос
- ТКАктриса
Триесте
Келли Данн
- ЖИАктёр
Желько
Иванек
- ЛСАктриса
Лили
Симмонс
- ХЛАктёр
Ху�н
Ли
- МСАктёр
Мэтт
Сервитто
- ДАСценарист
Джулиан
А. Хиггинс
- СЛПродюсер
Стефани
Лэйн
- АМПродюсер
Аллен
Маршалл Палмер
- НВХудожница
Натали
Вайнман
- МОМонтажёр
Майкл
О’Халлоран