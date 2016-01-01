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Банши: Предыстория
4-й сезон
8-я серия

Банши: Предыстория (сериал, 2016) сезон 4 серия 8 смотреть онлайн

7.82016, Banshee Origins
Боевики, Зарубежные18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон4-й сезон

Сюжет

Как Лукас Худ докатился до такой жизни? И что связывает главных персонажей кровавой криминальной драмы? Ответы на эти и многие другие вопросы, которые остались нераскрытыми, поклонники "Банши" теперь непременно получат.

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Банши: Предыстория»

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