Банши: Предыстория (сериал, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Как Лукас Худ докатился до такой жизни? И что связывает главных персонажей кровавой криминальной драмы? Ответы на эти и многие другие вопросы, которые остались нераскрытыми, поклонники "Банши" теперь непременно получат.

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