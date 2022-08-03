Банды Лондона (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Впечатляющая криминальная драма от режиссера «Рейда» Гарета Эванса. Лондон оказывается в эпицентре жестокой войны между преступными бандами. Баланс между силами криминального зла нарушается после убийства главы одной из группировок. Многие темные воротилы теперь мечтают занять его место, а сын убитого короля готов на все ради мести за отца.

