Банды Лондона (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
9.12020, Gangs of London
Драма, Криминал18+
О сериале
Впечатляющая криминальная драма от режиссера «Рейда» Гарета Эванса. Лондон оказывается в эпицентре жестокой войны между преступными бандами. Баланс между силами криминального зла нарушается после убийства главы одной из группировок. Многие темные воротилы теперь мечтают занять его место, а сын убитого короля готов на все ради мести за отца.
СтранаВеликобритания
ЖанрКриминал, Драма
КачествоSD
Время57 мин / 00:57
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
8.0 IMDb
- Режиссёр
Гарет
Эванс
- КЖРежиссёр
Ксавье
Жанс
- ДКАктёр
Джо
Коул
- СДАктёр
Сопе
Дирису
- МФАктриса
Мишель
Фэйрли
- ЛМАктёр
Лусиан
Мсамати
- БВАктёр
Брайан
Вернел
- ПБАктриса
Пиппа
Беннетт-Уорнер
- ТМАктёр
Тэй
Мэттью
- АРАктёр
Азиф
Раза Мир
- ОШАктёр
Орли
Шука
- НРАктриса
Наргес
Рашиди
- Сценарист
Гарет
Эванс
- ПБСценарист
Питер
Берри
- Продюсер
Гарет
Эванс
- АТМонтажёр
Адам
Тротман
- ЛБОператор
Лоран
Барес