Багровые реки. Сезон 2. Серия 5
Wink
Сериалы
Багровые реки
2-й сезон
5-я серия
8.72020, Les rivières pourpres
Триллеры, Детективы18+

Этот сериал пока недоступен

Багровые реки (сериал, 2020) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

О сериале

Детектив Ньеманс и его новая напарница Камилль Делоне расследуют преступления в отдалeнных районах Франции. Все эти дела объединяет шокирующая жестокость, с которой были совершены убийства.

Сериал Багровые реки 2 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Франция, Германия, Бельгия
Жанр
Криминал, Детективы, Триллеры
Качество
Full HD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Багровые реки»