WinkСериалыБагровые реки2-й сезон5-я серия
8.72020, Les rivières pourpres
Триллеры, Детективы18+
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Багровые реки (сериал, 2020) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн
О сериале
Детектив Ньеманс и его новая напарница Камилль Делоне расследуют преступления в отдалeнных районах Франции. Все эти дела объединяет шокирующая жестокость, с которой были совершены убийства.
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Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ИФРежиссёр
Иван
Фегиверес
- МБРежиссёр
Мануэль
Бурсиньяк
- ОМАктёр
Оливье
Маршаль
- ЭСАктриса
Эрика
Сэйнт
- ММАктёр
Микеланджело
Маркезе
- Актёр
Кен
Дукен
- ПКАктёр
Патрик
Каталифо
- СВАктёр
Стефан
Войтович
- КПАктриса
Клод
Перрон
- ОКАктёр
Одран
Каттин
- ЛААктриса
Лубна
Азабаль
- НфАктриса
Нора
фон Вальдштеттен
- ОПСценарист
Оливье
Приер
- ФКПродюсер
Филипп
Кройцер
- ТАПродюсер
Томас
Анаргирос
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Глушковский
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Казанцев
- СММонтажёр
Стефан
Мазалегю
- БДОператор
Брюно
Дегрэв