Авеню 5 (сериал, 2022) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Авеню 5. Сезон 2. Серия 1
Авеню 5
2-й сезон
1-я серия
7.12022, Avenue 5
Фантастика, Комедия18+
О сериале

Круизный космолайнер капитана Кларка вновь приглашает на борт — приготовьтесь смотреть 2 сезон сериала «Авеню 5» в подписке Amediateka на Wink.

Затянувшееся путешествие сверхбогатых космических туристов продолжается. По прогнозам, на Землю им удастся попасть через 8 лет. Капитан Райан Кларк в исполнении всеми любимого Хью Лори не знает, как сообщить об этом пассажирам, остерегаясь паники на борту. Кроме психологических трудностей, заложникам космического корабля придется столкнуться с голодом, ведь продукты на исходе, и угрозой приближающегося Солнца, встреча с которым может иметь для крейсера пугающие последствия.

Куда все это заведет экипаж незадачливого капитана Кларка и бедных богатых пассажиров? Смотрите 2 сезон сериала «Авеню 5» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика
Качество
Full HD
Время
27 мин / 00:27

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

