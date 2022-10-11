Авеню 5 (сериал, 2022) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Круизный космолайнер капитана Кларка вновь приглашает на борт — приготовьтесь смотреть 2 сезон сериала «Авеню 5» в подписке Amediateka на Wink.
Затянувшееся путешествие сверхбогатых космических туристов продолжается. По прогнозам, на Землю им удастся попасть через 8 лет. Капитан Райан Кларк в исполнении всеми любимого Хью Лори не знает, как сообщить об этом пассажирам, остерегаясь паники на борту. Кроме психологических трудностей, заложникам космического корабля придется столкнуться с голодом, ведь продукты на исходе, и угрозой приближающегося Солнца, встреча с которым может иметь для крейсера пугающие последствия.
Куда все это заведет экипаж незадачливого капитана Кларка и бедных богатых пассажиров? Смотрите 2 сезон сериала «Авеню 5» в подписке Amediateka на Wink.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика
КачествоFull HD
Время27 мин / 00:27
