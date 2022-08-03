7.12020, Avenue 5
Фантастика, Комедия18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Авеню 5 (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
О сериале
Фантастическая комедия с Хью Лори от режиссера «Смерти Сталина» и «Истории Дэвида Копперфилда», в которой корабль сверхбогатых космических туристов сбивается с курса, и теперь им приходится долго и мучительно возвращаться на Землю. Космический круизный лайнер «Авеню 5» под руководством капитана Райана Кларка отправляется в 8-недельное путешествие до Сатурна и обратно. Среди пассажиров – только самые обеспеченные люди Земли, включая Германа Джадда, владельца компании, построившей корабль. Непредвиденные обстоятельства сбивают «Авеню 5» с курса, и теперь, чтобы вернуться домой, ему понадобится три года. Смогут ли привыкшие к роскоши пассажиры выдержать такое испытание? Смотрите сериал «Авеню 5» в подписке Amediateka на Wink.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика
КачествоSD
Время25 мин / 00:25
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ЭГРежиссёр
Энни
Гриффин
- ДШРежиссёр
Дэвид
Шнайдер
- Актёр
Хью
Лори
- Актёр
Джош
Гэд
- ЗВАктёр
Зак
Вудс
- РФАктриса
Ребекка
Фронт
- СНАктриса
Сьюзи
Накамура
- ЛКАктриса
Ленора
Кричлоу
- НААктриса
Никки
Амука-Бёрд
- ЭБАктёр
Энди
Бакли
- ИФАктёр
Итэн
Филлипс
- АПАктёр
Адам
Полссон
- АИСценарист
Армандо
Ианнуччи
- ЙМСценарист
Йен
Мартин
- УССценарист
Уилл
Смит
- АИПродюсер
Армандо
Ианнуччи
- КЛПродюсер
Кевин
Лоудер
- СБХудожник
Саймон
Боулз
- СКХудожник
Стюарт
Кернс
- РПМонтажёр
Робин
Питерс
- ГДМонтажёр
Гари
Доллнер
- ЗНОператор
Зак
Николсон
- АИКомпозитор
Адем
Ильхан