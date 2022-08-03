Авеню 5 (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Фантастическая комедия с Хью Лори от режиссера «Смерти Сталина» и «Истории Дэвида Копперфилда», в которой корабль сверхбогатых космических туристов сбивается с курса, и теперь им приходится долго и мучительно возвращаться на Землю. Космический круизный лайнер «Авеню 5» под руководством капитана Райана Кларка отправляется в 8-недельное путешествие до Сатурна и обратно. Среди пассажиров – только самые обеспеченные люди Земли, включая Германа Джадда, владельца компании, построившей корабль. Непредвиденные обстоятельства сбивают «Авеню 5» с курса, и теперь, чтобы вернуться домой, ему понадобится три года. Смогут ли привыкшие к роскоши пассажиры выдержать такое испытание? Смотрите сериал «Авеню 5» в подписке Amediateka на Wink.

