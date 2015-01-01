Апельсиновый мармелад (сериал, 2015) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+46 мин
Апельсиновый мармелад
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+43 мин
Апельсиновый мармелад
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+51 мин
Апельсиновый мармелад
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+54 мин
Апельсиновый мармелад
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+57 мин
Апельсиновый мармелад
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+55 мин
Апельсиновый мармелад
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+59 мин
Апельсиновый мармелад
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+55 мин
Апельсиновый мармелад
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+62 мин
Апельсиновый мармелад
�Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+57 мин
Апельсиновый мармелад
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+62 мин
Апельсиновый мармелад
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+58 мин
Апельсиновый мармелад
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
Сюжет
Корейская романтическая дорама о мире, где вампиры научились сосуществовать с людьми. Пэк Мари — девушка-вампир, которая недавно перевелась в новую школу. Она не слишком общительная и надеется просто спокойно дожить до выпускного. Однако Мари быстро привлекает внимание красавчика Чон Чэмина, который уверен, что новенькая питает к нему нежные чувства. Но девушка избегает парня: она не хочет раскрывать свою вампирскую сущность, так как опасается издевок и ненависти одноклассников. Тем не менее молодых людей тянет друг к другу. Но вскоре в школе появляется старый друг Мари, вампир Хан Сиху, который навсегда изменит их жизнь. О том, с чем школьникам придется столкнуться, расскажет «Апельсиновый мармелад» — дорама, смотреть которую можно на Wink в хорошем качестве и с русской озвучкой.
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