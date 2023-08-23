Апельсиновый мармелад (сериал, 2015) смотреть онлайн

Корейская романтическая дорама о мире, где вампиры научились сосуществовать с людьми. Пэк Мари — девушка-вампир, которая недавно перевелась в новую школу. Она не слишком общительная и надеется просто спокойно дожить до выпускного. Однако Мари быстро привлекает внимание красавчика Чон Чэмина, который уверен, что новенькая питает к нему нежные чувства. Но девушка избегает парня: она не хочет раскрывать свою вампирскую сущность, так как опасается издевок и ненависти одноклассников. Тем не менее молодых людей тянет друг к другу. Но вскоре в школе появляется старый друг Мари, вампир Хан Сиху, который навсегда изменит их жизнь. О том, с чем школьникам придется столкнуться, расскажет «Апельсиновый мармелад» — дорама, смотреть которую можно на Wink в хорошем качестве и с русской озвучкой.

