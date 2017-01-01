Антиколлекторы (сериал, 2017) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Каждый рано или поздно берет кредит, вот только не �все всегда может его закрыть. Иногда создается такое впечатление, что стоит просрочить выплату кредита на пару минут, как банки ставят на тебе черную метку и отправляют в бой коллекторов. Команда специалистов разберется в случившемся и поможет найти выход из ситуации.



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