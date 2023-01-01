Антиколлекторы (сериал, 2017) смотреть онлайн бесплатно
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Антиколлекторы
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Сюжет
Реалити-шоу телеканала «Че» «Антиколлекторы» направлено на борьбу с коллекторским беспределом, который процветает в нашей стране. Как защитить себя и свою семью от произвола вымогателей и не поплатиться за кредит собственным здоровьем, можно узнать совершенно бесплатно, если все сезоны программы «Антиколлекторы» смотреть онлайн в хорошем качестве.
Каждый выпуск – это реальная история людей, у которых возникли серьезные проблемы с выбивателями денег. Ведущие – Эдгар и Людмила ��– все сезоны помогают героям злободневного шоу «Антиколлекторы» перевести ситуацию в законное русло и выйти из нее без ущерба для себя и родных.
Специалисты, участвующие в съемках программы, ведут круглосуточное наблюдение за жертвой вторжения вымогателей, чтобы собрать против них улики, и вместе с экспертами – банкирами, юристами и экономистами – восстановить справедливость. Хочешь узнать, как грамотно отстоять свои права и дать отпор преступникам? Спеши «Антиколлекторы» смотреть онлайн в хорошем качестве и совершенно бесплатно!
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