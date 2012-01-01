Английский для детей (сериал, 2012) сезон 14 серия 5 смотреть онлайн

Kids Slot — это блок программ для детской аудитории. Специально разработанные обучающие и развлекательные программы помогут ребенку изучать язык нескучно и эффективно. Даже после недолгого, но регулярного просмотра он освоит базовую лексику и сможет с уверенностью говорить на английском.



Сериал Английский для детей 14 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.