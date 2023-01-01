WinkДетямАнглийский для детей14-й сезон
Английский для детей (сериал, 2012) сезон 14 смотреть онлайн
8.12012, Sunny Songs 6 серий
Kids slot0+
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Сюжет
Kids Slot — это блок программ для детской аудитории. Специально разработанные обучающие и развлекательные программы помогут ребенку изучать язык нескучно и эффективно. Даже после недолгого, но регулярного просмотра он освоит базовую лексику и сможет с уверенностью говорить на английском.
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