Sunny Songs. Сезон 14
Wink
Детям
Английский для детей
14-й сезон

Английский для детей (сериал, 2012) сезон 14 смотреть онлайн

8.12012, Sunny Songs 6 серий
Kids slot0+
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Сюжет

Kids Slot — это блок программ для детской аудитории. Специально разработанные обучающие и развлекательные программы помогут ребенку изучать язык нескучно и эффективно. Даже после недолгого, но регулярного просмотра он освоит базовую лексику и сможет с уверенностью говорить на английском.

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