WinkДетямАнглийский для детей11-й сезон
Английский для детей (сериал, 2012) сезон 11 смотреть онлайн
8.12012, Funny Quiz 6 серий
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Программа "Funny Quiz" содержит наиболее употребительные слова и выражения различной тематики. Возможность одновременного аудио- и визуального восприятия иностранной речи позволяет добиться наибольшей эффективности при запоминании новой лексики и делает данный курс максимально полезным для детей, начинающих учить английский язык.
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